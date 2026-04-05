Natación de Argentino:

El pasado sábado 28 de Marzo, Pilar Kunicic dijo presente en la doble jornada del Campeonato Federativo Verano 2026, organizado por la Federación Rosario de Natación, disputado en el Club Echesortu, en la ciudad de Rosario.

Con la participación de más de 350 nadadores Federados de todo el País, nuestra representante volvió a Marcos Juárez con medallas, mejores marcas Personales y, sobre todo, con la confirmación de que el camino elegido es el correcto.

Resultados destacados:

50 Libre 28:48.

6 200 Libre 2:19:07.

100 Pecho 1:22:20.

4 200 Pecho 3:01:80.

En 3 de las 4 Pruebas, Pilar logró mejorar sus marcas Personales, dentro de un proceso exigente y sostenido que viene llevando adelante.

Este logro no es solo individual. Es también el reflejo de un equipo que acompaña día a día la Subcomisión de Natación, Entrenadores, Profes del Gimnasio , Kinesiólogos y su Familia.

No hay secretos. No hay atajos.

Hay planificación, disciplina y confianza en el proceso.

Seguimos creciendo.