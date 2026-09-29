Natación de Argentino:

Pilar Kunicic, representando a Argentino en el Nacional.

Desde este martes 29 de Septiembre hasta el sábado 3 de Octubre, nuestra nadadora Pilar Kunicic representará al Club Argentino en el Campeonato Nacional de Juveniles y Juniors, que se disputará en el Parque Olímpico de la Juventud, en Buenos Aires.

Llegar a este torneo ya es un gran logro en cada prueba participan alrededor de 25 nadadores, clasificadas por sus marcas mínimas, entre más de 400 nadadoras de su edad de todo el País.

Pilar llega ubicada entre las mejores posiciones de sus pruebas y tendrá el desafío de meterse entre las 8 mejores, que acceden a la Final de cada jornada.

Cinco pruebas, cinco oportunidades para competir entre las mejores:

Martes 29: 10:45 horas.

100 metros Pecho.

Miércoles 30: 09:15 horas.

50 metros Mariposa.

Jueves 01 de Octubre: 09:15 horas.

50 metros Libre.

Viernes 02 de Octubre: 10:00 horas.

50 metros Pecho.

Todas las jornadas podrán seguirse en vivo por FENABA TV, en you tube.

Desde Marcos Juárez acompañamos a Pilar en este nuevo desafío Nacional.

¡ Vamos Pilar !. ¡ Vamos Argentino !.