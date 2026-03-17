Nataciòn de San Martìn:
Presencia Albiceleste en ¡ Córdoba Veloz !.
El pasado sàbado 14 de Marzo se llevò a cabo un nuevo torneo de nataciòn Còrdoba Veloz, en categorìas Promocional y Federado Nacional, en categorìas Promocional y Federado Nacional, en el marco del cierre de la temporada 2025/2026.
La competencia tuvo lugar en la pileta Georgina Bardach, ubicada en el Estadio Mario Alberto kempes.
La representante albiceleste fue Azul Lescano, quien obtuvo los siguientes resultados:
50 mariposa 4 Puesto.
50 mariposa 4 Puesto.
50 Libre 4 Puesto.
100 Libre 7 Puesto.
200 Libre 7 Puesto y mejor marca personal.
¡ Felicitaciones, Azul !.
A seguir por este camino de esfuerzo, compromiso y pasión por el deporte y nuestros colores.