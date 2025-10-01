Natación de San Martín:.

Torneo Chau Frío 2025.

El sábado 26 de Septiembre nuestros nadadores participaron en la Pileta descubierta de 50 metros, junto a Federados Promocionales y Nacionales, en el Estadio Mario A. Kempes Provincia de Córdoba.

Resultados destacados:

FELIPE DE LA MATA:

8 vo en 50 espalda

9 no en 100 pecho

9 no en 100 crol

11 vo en 50 mariposa

AZUL LESCANO:

9 na en 50 mariposa

11 va en 100 crol

12 ma en 200 metros

14 ta en 50 espalda

GUADALUPE MERLO:

8 va en 50 mariposa

9 na en 200 combinado

10 ma en 100 crol

11 va en 50 espalda

FIORELLA BUSTAMANTE:

1 ra en 50 mariposa

1 ra en 100 crol

1 ra en 200 combinado

2 da en 50 espalda

3 ra en 100 pecho

¡ Felicitaciones a todos por sus logros y la gran representación en este Torneo !.