Natación de San Martín:

¡ Último Torneo del Año – Federados, Promocionales y Nacionales !.

Los días 21 y 22 de Noviembre se llevó a cabo el cierre de temporada en el Estadio Mario Alberto Kempes(Córdoba).

Participaron clubes de toda la Provincia, instituciones de otras regiones del País y delegaciones de Chile y Perú, haciendo de este evento una competencia de gran nivel.

Resultados destacados Podios celestes.

FIORELLA BUSTAMANTE:

1 50 Espalda

1 100 Crol

1 200 Combinado

1 100 Espalda

1 100 Crol

1 50 Mariposa

1 50 Crol

AZUL LESCANO:

4 50 Pecho

5 100 Pecho

6 50 Mariposa

7 50 Pecho

8 50 Espalda

12 200 Combinado

14 100 Crol

GUADALUPE JAIME:

5 50 Espalda

5 100 Espalda

6 200 Combinado

6 50 Crol

8 50 Mariposa

9 100 Crol

10 100 Crol

Felicitamos a nuestras nadadoras por su desempeño, compromiso y crecimiento durante todo el año.

¡ Orgullo celeste en cada competencia !.