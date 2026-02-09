Natación del Club Argentino:

El Club Argentino dijo Presente en la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe.

Después de casi cuatro décadas, la histórica Maratón Acuática Paraná-Santa Fe volvió a ocupar un lugar destacado en el calendario deportivo regional. La competencia se disputó el 7 de Febrero de 2026, uniendo las capitales de Entre Ríos y Santa Fe a lo largo de un exigente recorrido de 32, 8 kilómetros sobre el río Paraná.

En esta edición, el Club Argentino tuvo una destacada participación a través de sus nadadores Kelo Daprati y Román Tassisto. Daprati compitió en modalidad por equipos junto a Rodrigo Migliozzi(Armstrong), mientras que Tassisto afrontó la prueba de manera individual.

La carrera estuvo marcada por condiciones adversas, con tramos de corriente en contra y altas temperaturas, lo que elevó aún más la exigencia física de la competencia.

A pesar de ello, los representantes del Club Argentino lograron resultados sobresalientes. Kelo Daprati y Rodrigo Migliozzi completaron el recorrido en 5 horas y 55 minutos, consagrándose primeros en su categoría. En tanto, Román Tassisto obtuvo el Primer Puesto en su categoría, confirmando un gran desempeño en una de las Pruebas, más duras de aguas abiertas del País.

Desde el Club Argentino felicitamos a nuestros nadadores por el compromiso, el esfuerzo y la excelente representación de la institución en una competencia histórica.