Nataciòn del Club Argentino:

Subcampeòn por Equipos en Leones.

Este sàbado 19 de Septiembre, el equipo de nataciòn del Club Argentino de Marcos Juàrez participò del Torneo Leones al Agua 2026, fiscalizado por la Federaciòn Cordobesa de Nataciòn.

Fue una jornada de enorme convocatoria màs de 200 nadadores y 18 equipos de distintos puntos de la Provincia de Còrdoba participaron de la competencia.

Y despuès de la ùltima prueba de relevos, con la actualizaciòn de todos los resultados, llegò la confirmaciòn.

¡ Club Argentino finalizò 2 en la clasificaciòn general por equipos !.

Un resultado que refleja no solamente los podios conseguidos, sino tambièn el esfuerzo, la participaciòn y el aporte de cada uno de nuestros nadadores.

Mujeres:

ISABELLA DI BENEDETTO:

50 metros Libre.

50 mariposa.

50 pecho.

Posta 4 x 50 Libre.

SABRINA LANARI:

50 Libre.

50 Espalda.

100 Libre.

ANGELA CORRADINI:

50 Libre.

50 Espalda.

100 Libre.

Posta 4 x 50 Libre.

ANGELA CANALE:

50 Libre.

50 Pecho.

4 en 100 Combinados.

FIAMMA CATELLI:

50 Libre.

4 en 50 Espalda.

JOSEFINA ALMADA GADBÁN:

25 Libre.

25 Pecho.

6 en 25 Espalda.

Marcas que siguen mejorando.

EMILIA BRUSA compitió buscando mejorar sus registros de cara al Selectivo Sub 14 y logró importantes marcas.

100 Libre 1.05.11

50 Mariposa 33,87.

50 Libre 30.29.

PLAR KUNICIC utilizó el torneo como parte de su preparación para el próximo Nacional de Juveniles y Juniors, que se disputará a fines de Septiembre en Buenos Aires.

Pilar afrontará cinco Pruebas en el Parque Olímpico de La Juventud.

Varones:

BAUTISTA LLANES disputó seis Pruebas pensando en el Selectivo Sub 14, consiguiendo importantes mejoras en:

100 Libre.

100 Espalda.

200 Combinados.

50 Espalda.

AGUSTÍN CORTE FRAGA:

Tres Pruebas, tres victorias.

25 Libre.

25 Espalda.

25 Pecho.

VICENTE ERCOLI:

50 Libre.

50 Espalda.

100 Combinados.

GINO PANICHELLI:

50 Libre.

50 Espalda.

VALENTÍN PEDRAZA:

50 Espalda.

100 Combinados.

4 en 50 Libre.

JOAQUÍN ROCCHI:

100 Combinados.

50 Pecho.

50 Libre.

Posta 4 x 50 Libre.

NICOLÁS NIFFELER:

50 Pecho.

50 Libre.

VITTORIO MUSSO ROSSINI:

25 Libre.

25 Espalda.

25 Pecho.

GASPAR CARRASCAL:

50 Libre.

50 Espalda.

100 Combinados.

Posta 4 x 50 Libre.

MANUEL LEDESMA GADBÁN:

25 Libre.

25 Espalda.

5 en 25 Pecho.

AUSTIN ALMADA GADBÁN:

25 Libre.

25 Espalda.

4 en 25 Pecho.

LEONARDO CRESCENTE:

25 Libre.

4 en 25 Espalda.

4 en 25 Pecho.

Más que un resultado un equipo.

Este 2 Puesto General entre 18 equipos de toda Córdoba es mucho más que una posición en una tabla.

Es el resultado de horas de entrenamiento, esfuerzo, viajes, competencia, aprendizajes, nervios. alegrías, marcas Personales y compañeros alentándose entre sí.

Y sobre todo, es el resultado de entender que cada nadador suma. Los grandes Podios, las primeras experiencias competitivas, las marcas personales y cada metro nadado forman parte del mismo equipo.

Gracias Familias:

Queremos por acompañar, organizarse, viajar, madrugar, esperar, alentar y sostener a los chicos en cada competencia. Detrás de cada nadador hay una familia que también hace posible este camino.

Gracias Sub Comisión:

Nuestro agradecimiento también a la Sub Comisión de Natación, por el acompañamiento, la organización y el trabajo permanente para que el equipo pueda seguir creciendo.

Gracias Profesores:

Y un reconocimiento especial a quienes están todos los días al borde de la Pileta.

Cecilia Tubero, Estefanía Ilari, Leonardo Mansilla, Renata Deramo, Ezequiel Almada.

El resultado de una competencia empieza mucho antes de la largada. ¡ Se construye entrenamiento más entrenamiento.

Felicitaciones a todos nuestros nadadores

Por las medallas, sí.

Por las marcas

Por los esfuerzos,

Por quienes mejoraron.

Por quienes debutaron.

Por quienes alentaron a sus compañeros.

y por todos los que hicieron que el Club Argentino vuelva a estar firme entre los protagonistas de la natación cordobesa.

Club Argentino 2 Puesto General Por Equipo. Leones al Agua 2026.