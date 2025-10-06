Necrológicas:
En Leones:
Falleció: ANA MAGDALENA CEJAS DE ORTIZ.
Deceso: 05-10-2025.
Edad: 59 Años.
Sus restos serán sepultados el día Lunes 06 del corriente a las 10:30 horas en el Cementerio Leones.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
