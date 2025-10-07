Necrológicas:
En Las Parejas:
Falleció: MARÍA TERESA GALLARDO.
Deceso: 06-10-2025.
Edad: 81 Años.
Sus restos serán sepultados el día 07 del corriente a las 11:00 horas en el Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
Necrológicas:
En Las Parejas:
Falleció: MARÍA TERESA GALLARDO.
Deceso: 06-10-2025.
Edad: 81 Años.
Sus restos serán sepultados el día 07 del corriente a las 11:00 horas en el Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.