Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: SANDRA NANCY MERLOS.
Deceso: 08.10-2025.
Sus restos serán sepultados el día jueves 09 a las 09:00 horas. En el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
