Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: GRISELDA EDITH BRUNO.
Deceso: 09-10-2025.
Edad: 59 Años.
Sus restos serán sepultados el día viernes 10 a las 10:00 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En Leones:
Falleció: DOMINGO ALBERTO ANGELETTI(SATIRO).
Deceso: 09-10-2025.
Edad: 73 Años.
El velatorio se realizará el día viernes 10 del corriente a las 12:30 horas.
Sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Marcos Juárez:
Falleció: MARTA GALA.
Edad: 86 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio San Roque hoy a las 17:30 horas.
Servicio: COYSPU.