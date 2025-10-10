Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: GRISELDA EDITH BRUNO.

Deceso: 09-10-2025.

Edad: 59 Años.

Sus restos serán sepultados el día viernes 10 a las 10:00 horas en el Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.

En Leones:

Falleció: DOMINGO ALBERTO ANGELETTI(SATIRO).

Deceso: 09-10-2025.

Edad: 73 Años.

El velatorio se realizará el día viernes 10 del corriente a las 12:30 horas.

Sus restos serán cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Marcos Juárez:

Falleció: MARTA GALA.

Edad: 86 Años.

Sus restos serán sepultados en el Cementerio San Roque hoy a las 17:30 horas.

Servicio: COYSPU.