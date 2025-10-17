Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: GUILLERMO LINGUA.
Edad: 74 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día viernes 17 de Octubre a las 17.00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: GUILLERMO LINGUA.
Edad: 74 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día viernes 17 de Octubre a las 17.00 horas.
Servicio: COYSPU.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.