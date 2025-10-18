Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: NORMA AMADA DEVIA.
Deceso: 17-10-2025.
Edad: 85 Años.
Sus restos serán sepultados el día sábado 18 a las 16:30 horas.
En el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
