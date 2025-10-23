Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ELIDA MARÍA C. BONIVARDO DE TOIA.
Edad: 87 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día viernes 24 de Octubre a las 10:30 horas.
Servicio: COYSPU.
