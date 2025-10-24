Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: CARINA ANDREA LUCAIOLI.

Edad: 56 Años.

Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque a las 09.30 horas el día sábado 25 del corriente.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: SEBASTIÁN TABORDA(EZE).

Deceso: 24-10-2025.

Edad: 18 Años.

Sus restos serán sepultados el día sábado 25 a las 11:00 horas en el Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.

En Noetinger:

Falleció: M. DEL CARMEN BESSONE.

Deceso: 24-10-2025.

Edad: 76 Años.

Sus restos serán sepultados el día viernes 24 del corriente a las 18:00 horas en el Cementerio de Noetinger.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.

En General Roca:

Falleció: OSMAR BEABÉ CRESPÍN.

Edad: 83 Años.

Acompañamos a Familiares y Amigos desde las 14:00 horas en sala velatoria de CEGRO.

Recibirá sepultura el día 24 de Octubre a las 20:00 horas. Previo responso en Sala Velatoria de CEGRO.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.