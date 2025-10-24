Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: CARINA ANDREA LUCAIOLI.
Edad: 56 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque a las 09.30 horas el día sábado 25 del corriente.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: SEBASTIÁN TABORDA(EZE).
Deceso: 24-10-2025.
Edad: 18 Años.
Sus restos serán sepultados el día sábado 25 a las 11:00 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En Noetinger:
Falleció: M. DEL CARMEN BESSONE.
Deceso: 24-10-2025.
Edad: 76 Años.
Sus restos serán sepultados el día viernes 24 del corriente a las 18:00 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En General Roca:
Falleció: OSMAR BEABÉ CRESPÍN.
Edad: 83 Años.
Acompañamos a Familiares y Amigos desde las 14:00 horas en sala velatoria de CEGRO.
Recibirá sepultura el día 24 de Octubre a las 20:00 horas. Previo responso en Sala Velatoria de CEGRO.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.