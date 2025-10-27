Necrológicas:
En Noetinger:
Falleció: HILDA ROSA STORANI.
Deceso: 26-10-2025.
Edad: 80 Años.
Sus restos serán sepultados el día Lunes 27 a las 13:00 horas. En el cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Noetinger:
Falleció: JUAN CARLOS LUJÁN(CALI).
Deceso: 26-10-2025.
Edad: 65 Años.
Sus restos serán sepultados el día Lunes 27 a las 11:30 horas. En el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En General Roca:
Falleció: ANITA INES DUSERRE.
Edad: 93 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 10:00 horas en sala velatoria de Cegro.
Recibirá sepultura el día 27 de Octubre a las 18:00 horas. Previo responso en sala velatoria de Cegro.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.