Necrológicas:
En Noetinger:
Falleció: MARTA SUSANA CÓRDOBA.
Deceso: 30-10-2025.
Edad: 70 Años.
Sepelio: 31 de Octubre del 2025 a las 10:00 horas.
Sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
