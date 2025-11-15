Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: JORGELINA M. PORPORATTO DE MONTAPPONI.
Edad: 83 Años.
Sus restos serán velados el día 15 de Noviembre desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas en Salas velatorias de Solar del Recuerdo, ruta 9 km 440.
Exequias y ceremonial a cargo de Solar del Recuerdo.
Servicio: SOLAR DEL RECUERDO S. A.
En Las Parejas:
Falleció: LIDIA MARIANA LEIVA.
Deceso: 14-11-2025.
Edad: 84 Años.
Sepelio: 15 de Noviembre hasta las 11:30 horas.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.