Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: RAÚL GASSMANN.
Edad: 77 Años.
Sus restos serán trasladados a Crematorio Marcos Juárez el día Lunes 17 de Noviembre a las 15:30 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: RAÚL GASSMANN.
Edad: 77 Años.
Sus restos serán trasladados a Crematorio Marcos Juárez el día Lunes 17 de Noviembre a las 15:30 horas.
Servicio: COYSPU.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.