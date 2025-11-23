Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: GIOVANNI JULIO RUIZ.
Deceso: 22-11-2025.
Edad: 7 meses.
Sus restos serán sepultados el día domingo 23 a las 11:00 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
