Necrológicas:
En Noetinger:
Falleció: MARÍA OLGA VERGARA.
Deceso: 28-11-2025.
Edad: 72 Años.
Sus restos serán sepultados el día viernes 28 a las 18:00 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
