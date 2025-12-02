Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: NORMA ALBINA GALLIANO.

Edad: 79 Años.

Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día martes 02 de Diciembre a las 10:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: MARCELA MABEL QUIROGA(BEBO).

Edad: 49 AÑOS.

Sus restos serán sepultados el día martes 2 a las 11:00 horas en el Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.

En General Roca:

Falleció: PÁRMIRA M. LILLINI.

Edad: 92 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 18:00 horas en sala velatoria de Cegro.

Recibirá sepultura el día 02 de Diciembre a las 10:00 horas.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.