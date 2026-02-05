Necrológicas:
En Leones:
Falleció: VELIDE QUIRINALI.
Deceso: 05-02-2026.
Edad: 90 Años.
Iglesia 05 del corriente a las 17:00 horas.
Sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
