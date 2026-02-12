Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: DIEGO CARLOS GALANTI.
Edad: 77 Años.
Sus restos serán sepultados el día jueves 12 a las 11:30 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
