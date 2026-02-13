Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: LEONARDO TERES.
Edad: 96 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día viernes 13 de Febrero a las 15:00 horas.
Servicio: COYSPU.
