Necrológicas:
En Las Parejas:
Falleció: MARÍA ELENA VEGA.
Deceso: 13-02-2026.
Edad: 63 Años.
Sepelio: 14 de Febrero a las 09:30 horas Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
© Red Panorama 2001-2023
