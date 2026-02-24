Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: ANA MARÍA MARGARITA BARETTA.

Edad: 93 Años.

Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día martes 24 de Febrero a las 18:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: GASTÓN PAGANONI.

Edad: 23 Años.

Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día martes 24 de Febrero a las 18:30 horas.

Servicio: COYSPU.

En Leones:

Falleció: ANA CEFERINA MARCHISIO VDA. DE GIRAUDO.

Edad: 80 Años.

Sus restos serán sepultados el día miércoles 25 del corriente. Previo responso a las 10:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.