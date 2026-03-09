Necrológicas:
En Las Parejas:
Falleció: JUAN DOMINGO LEIVA.
Deceso: 09-03-2026.
Edad: 74 Años.
Sepelio: 09 de Marzo del 2026 a las 17:00 horas en el Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
