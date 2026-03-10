Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: LILIANA MERCEDES OVIEDO.
Deceso: 10-03-2026.
Edad: 62 Años.
Sepelio: 10 de Marzo a las 16:30 horas. Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
