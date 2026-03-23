Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: RAMÓN JESÚS ASTRADA.

Edad: 91 Años.

Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el dìa Lunes 23 de Marzo a las 11:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Las Parejas:

Falleció: MANUEL ANTONIO CERDA.

Deceso: 22-03-2026.

Edad: 70 Años.

Sepelio: 23 de Marzo del 2026 a las 09:00 horas en Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.

En Marcos Juárez:

Falleció: ANA ESTHER PANICHELLI.

Edad: 97 Años.

Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día Lunes 23 de Marzo a las 17:00 horas.

Servicio: COYSPU.