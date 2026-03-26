Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: IRIS MARÍA PEREZ.
Edad: 84 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día martes 24 de Marzo a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Saira:
Falleció: MAURO SEBASTIÁN ROSATTI.
Edad: 47 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 10:00 horas en sala velatoria de Saira.
Recibirá sepultura el día 24 de Marzo a las 19:00 horas.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.
En Marcos Juárez:
Falleció: IRMA MIYNO.
Edad: 91 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día miércoles 25 de Marzo a las 11:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Leones:
Falleció: STELLA MARIS PIGNERE DE FRANCIONI.
Edad: 80 Años.
Sus restos serán sepultados hoy miércoles 25 a las 17 horas en el Cementerio Local. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Velatorio Sala N° 1.
Se ruega no enviar flores, realizar donaciones a entidades benéficas.
Servicio: COSPUL LEONES.
En General Roca:
Falleció: LEONARDO ANSELMO ARROYO.
Edad: 91 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 09:00 horas en sala velatoria de General Roca.
El servicio se realizará hasta las 18:00 horas. Previo responso en sala velatoria, luego sus restos serán cremados.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.
En General Roca:
Falleció: CARLOS ALBERTO CARRERAS(GINA).
Acompañamos a familiares y amigos desde las 14:30 horas en sala velatoria de Cegro.
Recibirá sepultura el día 26 de Marzo a las 10:00 horas. Previo responso en sala velatoria.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.