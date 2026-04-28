Necrològicas:

En Saira:

Falleciò: JOSÈ LUIS LINGUA(CHUECO).

Deceso: 28-04-2026.

Edad: 75 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa mièrcoles 29 a las 10:00 horas en el Cementerio de Saira.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI SAIRA.