Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: DEOLINDO FALISTOCCO.
Edad: 92 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio, el dìa viernes 16 de Octubre a las 12:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: ANITA MARÍA SCIUTTO VDA. DE RANIERI.
Deceso: 15-10-2026.
Edad: 93 Años.
Sus restos serán sepultados el día viernes 16 a las 11:30 horas. Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En Leones:
Falleció: MARÍA ISABEL GARAY VDA. DE PIZZI.
Deceso: 15-10-2026.
Edad: 97 Años.
Velatorio el día 16 de Octubre a las 07:00 horas hasta las 10:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.