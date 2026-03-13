En horas de la mañana de hoy, información llegó al equipo de la Red Panorama sobre la colocación de nueva cartelería en las farmacias de la ciudad.

El cambio que tiene es que ahora ofrece una tolerancia de 10 minutos y exclusivo solamente para farmacia. Anteriormente era para acceso y descenso de artículos.

La primera fue colocada momentos atrás en la farmacia Brezzo, en zona céntrica, más específicamente sobre calle San Martín. Se espera que en los próximos días haya otras intervenciones de los carteles.