Nuevo Consejo: Mismo compromiso con la Cooperativa.

Una nueva etapa de trabajo enfocada en el crecimiento de la Cooperativa y el bienestar de toda la comunidad.

Compartimos la conformaciòn del nuevo Consejo de Administraciòn de Coyspu, un equipo que asume la responsabilidad de seguir trabajando por nuestra cooperativa.

Presidenta: SILVANA VALERIA MALDONADO.

VicePresidente: GUILLERMO HORACIO PIRRO.

Secretario: NORBERTO LELIO MARTÌN.

Prosecretario: MARCELO FABIÀN BUZZI.

Tesorero: JORGE JOSÈ BATISTA.

Protesorero: ENRIQUE OSCAR COMELLO.

Vocales Titulares:

CARLOS ALFREDO TOUZ.

MARTÌN ALEJANDRO ALVAREZ TORRES.

LUJÀN BARULICH.

Vocales Suplentes:

MARISEL CLAUDIA COSCI.

DANIEL ANTONIO LERDA.

GUADALUPE BARRIOS.

FLORENCIA TAMARA COMELLO.

JUAN CARLOS PALACIOS.

Sìndico Titular: DAIANA SOLEDAD FREYTES.

Sìndico Suplente: RAMÒN MIGUEL AMAR.