Se ha encontrado, en calle Cochabamba, un guardapolvo del jardín del Club Argentino, el cual pertenece a un niño llamado Lorenzo.
Sus dueños pueden venir a buscarlo a Sáenz Peña 537.
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