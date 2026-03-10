Se han encontrado una llave que contiene un llavero de, aparentemente, cuero, con un logo que dice las insignias KWS.
Su dueño puede venir a buscarlas a la radio, en Sáenz Peña 537.
