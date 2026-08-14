Han traído al estudio de Red Panorama un juego de llaves que fue encontrado en la ciudad, el cual contiene un llavero tipo correa con ojos y uno tipo tarjeta de color rosa.
Su dueño puede venir a retirarlas a Sáenz Peña 537.
Han traído al estudio de Red Panorama un juego de llaves que fue encontrado en la ciudad, el cual contiene un llavero tipo correa con ojos y uno tipo tarjeta de color rosa.
Su dueño puede venir a retirarlas a Sáenz Peña 537.
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