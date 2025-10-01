Objetos Perdidos:
Carlos Baleani encontró un celular que lo dejo para que lo retire el dueño.
Fue encontrado en la Plaza del Centro.
Llavero Tipo Gancho con varias llaves
Encontrado en calle Lardizábal al lado del Súper La Anónima.
Objetos Perdidos:
Carlos Baleani encontró un celular que lo dejo para que lo retire el dueño.
Fue encontrado en la Plaza del Centro.
Llavero Tipo Gancho con varias llaves
Encontrado en calle Lardizábal al lado del Súper La Anónima.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.