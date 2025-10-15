Han traído a la Red Panorama durante el martes un juego de llaves de vivienda, las cuales tienen un llavero de juguete y una muñequera amarilla que dice Sailor Moon.
Su dueño puede venir a retirarla a Saenz Peña 537.
