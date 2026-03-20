En la mañana del jueves, luego de varias consultas de oyentes sobre la posibilidad de empleados de EPEC que estén realizando trabajos en la ciudad, el equipo de la Red Panorama dialogó con el vocero de la empresa de energía, Alfredo Camponovo, quien brindó mayor información al respecto.

Durante los últimos días, en las calles de Marcos Juárez se pudo observar, tanto a empleados de la institución como también a terceros contratados por ellos, ya que están realizando el Operativo Antifraude, que es la revisión de conexiones irregulares, que luego son desactivadas.

La finalidad de esto es para no poner en riesgo a los ciudadanos, tanto aquellos que están dentro de las viviendas como los que caminan por las veredas.

Camponovo además detalló, para traer tranquilidad a los vecinos, que los empleados de EPEC no tienen permitido ingresar a la vivienda ni pedir hacerlo. Por eso destacó que, en caso de que alguien note esta situación, debe negarse e inmediatamente comunicarse con las autoridades.

Para dudas y consultas, el vocero dijo que las líneas de EPEC siempre están disponibles para los ciudadanos, tanto sea por el 0800 – 777 – 0000, como también sus redes sociales oficiales y su app de celular.

Extraoficialmente, según trascendidos que pudo conocer el equipo de Panorama por comentarios, durante el Operativo Antifraude habrían desconectado una conexión irregular en un comercio de Marcos Juárez, además de haberle colocado una multa que sería de más de 90 millones de pesos.