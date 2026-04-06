Durante el fin de semana, en el marco de las nuevas ordenanzas que rigen en la provincia por las hordas de motocicletas, personal policial, en conjunto con el área de Infantería, FPA y Guardia Urbana, se realizaron diversos operativos en varias localidades de la región.

Con controles en Marcos Juárez y Cruz Alta, la policía secuestró aproximadamente 11 motocicletas por faltas a la Ley de Tránsito, con faltante de documentación y partes del vehículo adulteradas.

Además, según lo detallado por las autoridades, lograron dar con un rodado que tenía un pedido de secuestro vigente.

Según la nueva ordenanza, los propietarios de las motos tienen 5 días hábiles para regularizar su situación, sino serán compactadas.