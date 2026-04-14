Paddle AJPP 6000 en Marcos Juárez:

Etapa 7 en la Cantera.

En los Cuartos de Final: Leonel Videla-Nicolás De Marco vencieron a Lihuel Angelini-Ramiro Funes por 6/3 3/6 y 6/1, Fabricio Peirón-Santiago Rolla vencieron a Matías Segura-Juan Pablo Andrada por 6/2 y 6/1, Tomás Luco-Thiago Mayerna vencieron a Joaquín Paez-Nicolás Egea por 6/3, 4/6 y 7/6, y Matías Del Moral-Santiago Frugoni vencieron a Julián Lete-Federico Fleitas por 4/6, 6/3 y 6/2.

En Semifinales: Fabricio Peirón-Santiago Rolla vencieron a Leonel Videla-Nicolás De Marco por 6/3 y 6/4 y Santiago Frugoni-Matías Del Moral vencieron a Tomás Lucco-Thiago Mayerna por 7/5 y 6/4.

En la Final: Fabricio Peiron de Neuquén-Santiago Rolla de Junín vencieron a Santiago Frugoni de Resistencia Chaco y Matías Del Moral de La Rioja por 6/3 y 6/4.