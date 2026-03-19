Pàdel en el Club Argentino: Canchas + Profes.

En Club Argentino te ofrecemos una experiencia completa:

Canchas de Primer Nivel y Clases con Profesores especializados.

Nuestras instalaciones cuentan con:

Cèsped sintètico Profesional.

Vidrios templados.

Iluminaciòn Led.

Estructura moderna y segura.

Clases de Pàdel.

Gregorio Tobares.

Santiago Rinaldi.

Lunes a Viernes:

08:00 a 12:30 horas.

Sàbados:

08:00 a 15:00 horas.

Carlos Carli Gonzáles Escuelita de Pàdel para Menores.

Lunes a Viernes 16:30 a 18:00 horas.

Un espacio ideal para aprender, divertirse y dar los primeros paso, en el deporte.

Sumate y disfrutà del Pàdel en las mejores condiciones.

@las-guacamayas-club arg.