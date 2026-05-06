En diálogo con el equipo de Red Panorama, la Dra. Carmen Lerda advirtió sobre la delicada situación que atraviesan los afiliados de PAMI en Marcos Juárez y detalló las gestiones que se vienen realizando para restituir la atención integral. “Estamos tratando de luchar para ver si podemos restituir la atención de los jubilados y pensionados”, expresó, al tiempo que remarcó el impacto que tuvo la pérdida de prestaciones en la ciudad.

En ese marco, explicó que se enviaron cartas documento tanto a PAMI Nación como a la delegación provincial, exigiendo respuestas urgentes en un plazo de 48 horas. Según indicó Lerda, también se elevó un reclamo con firmas de jubilados para reforzar la presión institucional. La medida busca visibilizar una problemática que, según sostuvo, “se originó por la falta de atención local”.

Carmen describió un escenario crítico, con numerosos pacientes derivados a otras localidades, principalmente a Villa María. De manera indirecta, señaló que esta situación genera complicaciones económicas y logísticas para las familias. “Hay gente con jubilación mínima que no sabe cómo afrontar estos traslados”, afirmó, y advirtió que se ven afectados controles y diagnósticos por la falta de seguimiento cercano.

Además, cuestionó que en la ciudad solo se mantiene la atención de médicos de cabecera, lo que obliga a trasladar a los pacientes ante cualquier urgencia. “Si necesitás suero o una internación, tenés que irte”, explicó. Si bien reconoció medidas del Gobierno provincial y municipal como paliativos, sostuvo que “son parches” frente a un problema estructural más profundo.

En paralelo, Lerda convocó a jubilados y pensionados a acompañar el reclamo con su firma. “Necesito que vengan a firmar los señores jubilados y pensionados a San Luis 100, en la Plaza General Perón”, expresó, buscando fortalecer la presentación colectiva ante las autoridades.

Finalmente remarcó que el reclamo apunta a recuperar la atención integral perdida y alertó sobre la llegada del invierno, una época especialmente crítica para los adultos mayores.