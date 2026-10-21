En medio de la polémica por los pagos de PAMI a los intendentes de la Comunidad Regional, el conductor de Red Panorama, Nelvio Barovero, planteó una posible explicación sobre los fondos que recibe Marcos Juárez.

Según la información extraoficial que expuso al aire, la cual fue expresada fuera del micrófono por Eduardo Foresi, el municipio cobraría por las prestaciones brindadas a afiliados de PAMI en sus centros asistenciales periféricos.

Durante el informe, Barovero explicó que las prestaciones del Hospital Abel Ayerza y de otros hospitales provinciales se facturan a PAMI, pero los pagos se canalizan a través de la Provincia. En cambio, los centros periféricos municipales tendrían un circuito de facturación diferente, por el cual el municipio puede cobrar por la atención brindada a los afiliados.

Consultada al respecto, la concejal reelecta por Generación MJ, Lucrecia Terenzani, confirmó que PAMI tiene la posibilidad de pagar por las prestaciones que reciben sus afiliados en centros sanitarios públicos. “El PAMI tiene la potestad de pagarle a los centros periféricos las prestaciones que les da a aquellos afiliados de PAMI”, sostuvo durante la entrevista.

Ante la consulta sobre si se trata de dos circuitos diferentes, uno correspondiente al hospital regional y otro a los centros periféricos, Terenzani respondió afirmativamente. De esta manera, respaldó la distinción planteada durante el informe, aunque en la entrevista no se detallaron cifras ni documentación sobre los pagos efectuados al municipio.

Barovero señaló además que, según la información extraoficial que recibió, la facturación de los centros periféricos sería reducida en comparación con la de los hospitales que realizan prestaciones de mayor complejidad, como internaciones. Sin embargo, aclaró durante su exposición que todavía esperaba una confirmación oficial sobre algunos detalles.

La discusión surgió luego de que se mencionara que Marcos Juárez habría sido el único municipio de la región que recibió pagos vinculados con PAMI. La distinción entre las prestaciones del hospital provincial y las de los centros municipales aporta un elemento para comprender esos fondos, aunque resta conocer los montos involucrados y contar con información oficial que permita precisar su alcance.