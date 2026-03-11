En la tarde del martes, luego de no haber recibido novedades a principios de esta semana, el contador y precandidato de La Libertad Avanza, Gerardo Pasquali se comunicó con el equipo de la Red Panorama para brindar las últimas novedades con respecto al conflicto con PAMI.

Cabe aclarar que el día domingo, Pasquali y Nelvio Barovero habían mantenido una conversación telefónica, donde coordinaron una nota para el lunes para hablar sobre este tema, la cual no se realizó ya que Gerardo no se hizo presente y luego explicó por mensajes que se encontraba en Córdoba Capital.

Luego, ayer, aproximadamente a las 18 horas, brindó nuevos comentarios telefónicos a Panorama, en los cuales detalló que le pidieron de PAMI que no hable ni realice notas, ya que “van a hacer” un comunicado desde Buenos Aires, difundiendo las novedades.

“El acuerdo está firmado, se están puliendo algunos detalles” agregó Pasquali.

Desde Red Panorama aguardamos el comunicado para conocer la decisión final de la institución.