En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el ingeniero Alejandro Bisio explicó los motivos por los cuales un tramo de obra vial presentó inconvenientes en la dureza de la mezcla asfáltica.

Señaló, además, que no se trata de la falta de un componente, sino de una cuestión vinculada a la humedad presente en la piedra utilizada.

Según detalló, la mezcla se prepara con piedra y emulsión asfáltica, la cual requiere evaporar el agua para adquirir rigidez. Cuando el material acumula humedad, como por ejemplo, por las lluvias recientes, ese proceso se retrasa, generando sectores donde la calzada no alcanza la dureza esperada.

Bisio también indicó que la situación se dio en los primeros metros de un tramo puntual, donde la piedra más húmeda estaba en la base del acopio. A medida que se utilizó material más seco de la parte superior, la mezcla se elaboró con mejores resultados.

Como solución, mencionó dos alternativas: esperar a que la piedra se seque antes de su uso o construir un tinglado que permita resguardar parte del acopio. De esta manera, se evita que las precipitaciones afecten el proceso y se asegura mayor uniformidad en la obra.

Con estas nuevas alternativas esperan poder mejorar la calidad del pavimento y responder a los reclamos de los vecinos, quienes expresaron su malestar las últimas semanas por la poca durabilidad del mismo.