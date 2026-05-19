En diálogo con el equipo de Red Panorama, Gustavo Oroño, actual Director del Aeroclub de Marcos Juárez, confirmó que el nuevo grupo electrógeno instalado en el predio podría quedar operativo durante los próximos días. Además brindó su testimonio Luis Bodello, quien también forma parte de la comisión de la institución.

Los dirigentes explicaron que solo resta “completar la conexión técnica” del equipo, una tarea que estará a cargo de la misma empresa proveedora y que permitiría avanzar “finalmente” con la habilitación de vuelos nocturnos.

En la entrevista detallaron que los antiguos grupos electrógenos habían quedado completamente obsoletos y ya no podían continuar funcionando. “Los veníamos atando con alambre”, expresaron al recordar las dificultades que atravesaban desde hacía tiempo junto al anterior presidente del aeródromo, Marcelo Vissani. Además, remarcaron que el nuevo equipo “cero kilómetro” posee tecnología moderna y mayor eficiencia energética.

Según se explicó, el sistema cuenta con transferencia automática y un consumo mucho menor gracias al balizamiento LED incorporado en la pista. “Al cortarse la luz automáticamente el grupo electrógeno arranca solo”, señaló Oroño, quien además indicó que será necesario desmontar completamente los viejos tableros eléctricos y reemplazar toda la instalación anterior por un nuevo sistema.

En otro tramo de la entrevista, el director aclaró que la conexión no será realizada por técnicos locales, sino por una empresa de Rosario vinculada a la provisión del generador. La decisión, según explicó, responde a una cuestión de costos y garantías. “Nos conviene más la empresa de Rosario porque tenemos la garantía de fábrica por cualquier cosa”, sostuvo.

Si las pruebas técnicas avanzan según lo previsto, desde el Aeroclub estiman que el sistema podría quedar operativo entre el viernes y comienzos de la próxima semana, habilitando finalmente una mejora largamente esperada para la actividad aérea de Marcos Juárez.

De manera extraoficial, oyentes de Red Panorama señalaron que la instalación eléctrica del grupo electrógeno será afrontada económicamente por el propio Aeroclub de Marcos Juárez con recursos propios.

Según la información recibida, la ANAC no habría aportado fondos para esa etapa de la obra, mientras que la empresa elegida habría sido recomendada para garantizar la certificación técnica e informe exigido desde Buenos Aires.