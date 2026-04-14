Durante la mañana de hoy, diversos trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama por una restricción de tránsito que se estaba dando en las afueras de Inriville, más precisamente en el cruce de las rutas 6 y 12.

Lo que habría comenzado en primera hora de la mañana es un paro de camiones y transportes, el cual se está llevando a cabo más que nada por parte de los trabajadores del Centro de Cargas y Logística de Inriville.

Como tema principal de esta restricción, los empleados piden mejores condiciones de trabajo y el establecimiento de tarifas justas.

Esto ocurre días después de conocerse que en diversas localidades de la provincia comenzaron a utilizar el cobro en los accesos para camiones y transportes de logística. También, durante la semana pasada, este tipo de concentraciones se sintieron en Monte Maíz.

A pesar de la medida, el corte se está dando de manera pacífica, con apertura al tránsito cada una cierta cantidad de tiempo. Se estima que la restricción finalice cuando puedan llegar a un acuerdo con las autoridades del Centro.